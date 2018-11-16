В доме на ул. Шевченко в Туле восстановили подачу газа

Фото Дмитрия Дзюбина.

Дом был на три дня отрезан от голубого топлива.

Как сообщил Myslo руководитель ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко, 16 ноября днем возобновилась подача газа в квартиры жителей дома №8 по ул. Шевченко в Туле.

Руководитель ведомства подчеркнул, что жителям необходимо внимательнее изучать договоры, которые они заключают с управляющей компанией, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Напомним, по информации АО «Тулагоргаз», именно отсутствие договора с какой-либо управляющей компанией на обслуживание и не давало возможности провести ремонт и восстановить подачу газа. Для разрешения проблемы собственники квартир в срочном порядке выбрали новую УК, составили протокол общего собрания и передали его компании. После этого газоснабжение было восстановлено.

Дом был внезапно отключен от ресурса 13 ноября. По словам жителей, по первоначальной информации сотрудников АО «Тулагоргаз» причиной такой ситуации стали долги УК за техобслуживание. После же специалисты заявили, что на вводе в дом была обнаружена утечка газа и в целях безопасности труба была отрезана.

Отключению предшествовал плановый осмотр состояния газового оборудования в квартирах и подъезде. Он состоялся 12 ноября. Но в тот день специалисты просто ушли, а на следующий день вернулись и перекрыли газ.

Александра Уханова – Получается, зная о протечке, газовщики спокойно ушли и только на следующий день спохватились, решив, что это небезопасно? – недоумевает Александра Уханова.

Сегодня пресс-служба прокуратуры Тульской области сообщила, что ведомство проводит проверку по данному факту. Также прокуроры проверят, а была ли вообще утечка газа.