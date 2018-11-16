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В Туле чествовали участковых уполномоченных
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле чествовали участковых уполномоченных

16 ноября в УМВД России по Тульской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню участковых уполномоченных полиции.

Тульских участковых с профессиональным праздником поздравил заместитель губернатора области Александр Сорокин. Он отметил, что в системе органов внутренних дел много разных по своему роду и характеру подразделений. В этом ряду особое место занимает профессия участковых уполномоченных. Это по-настоящему «народная» профессия. Отличившихся сотрудников отметили региональными наградами.

«Вы ближе всего к людям, первыми встречаетесь с человеческой бедой. Именно к вам идут они со своими проблемами, с надеждой и уверенностью в том, что вы поможете их решить. По роду службы вы каждый день сталкиваетесь с различными ситуациями, которые требуют от вас оперативности. При этом вы всегда должны оставаться беспристрастными и объективными», — подчеркнул Сорокин.

Торжественное мероприятие завершилось концертом.

Напомним, свой профессиональный праздник участковые отмечают 17 ноября. 

сегодня, в 17:12 +1
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