В Туле чествовали участковых уполномоченных

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульских участковых с профессиональным праздником поздравил заместитель губернатора области Александр Сорокин. Он отметил, что в системе органов внутренних дел много разных по своему роду и характеру подразделений. В этом ряду особое место занимает профессия участковых уполномоченных. Это по-настоящему «народная» профессия. Отличившихся сотрудников отметили региональными наградами.

«Вы ближе всего к людям, первыми встречаетесь с человеческой бедой. Именно к вам идут они со своими проблемами, с надеждой и уверенностью в том, что вы поможете их решить. По роду службы вы каждый день сталкиваетесь с различными ситуациями, которые требуют от вас оперативности. При этом вы всегда должны оставаться беспристрастными и объективными», — подчеркнул Сорокин.

Торжественное мероприятие завершилось концертом.

Напомним, свой профессиональный праздник участковые отмечают 17 ноября.