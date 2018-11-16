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Прокуратура начала проверку законности отключения в Туле дома от газа
Фото Дмитрия Дзюбина.

Прокуратура начала проверку законности отключения в Туле дома от газа

Многоквартирный дом №8 по улице Шевченко был отключен от газа 13 ноября.

Изначально жителям сообщили о долгах управляющей компании за техобслуживание, но после газовщики заявили, что на вводе в дом была обнаружена утечка газа. 
 
Подробнее об этом Myslo писал здесь.
 
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что 15 ноября по указанному адресу выезжали прокурор Центрального района Тулы Олег Тимаков и сотрудники прокуратуры. По результатам проверки, при наличии оснований, будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Проверка продолжается. 
 
Как стало известно Myslo, проверка должна в том числе уточнить, была ли в действительности утечка газа, ведь жители поставили этот факт под сомнение: плановая проверка газового оборудования состоялась 12 ноября, а отключение газа было произведено на следующий день, хотя, как заявляют представители АО «Тулагоргаз», утечка была обнаружена именно в день проверки. 
 
 
 
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:58 +1
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