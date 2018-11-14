Известная фигуристка Ирина Слуцкая проведёт мастер-класс для туляков

Спортивное мероприятие состоится в ЦПКиО имени Белоусова. Принять участие могут все желающие.

В среду, 21 ноября, в Белоусовском парке пройдет яркий праздник «Ходи, Тула!», который познакомит туляков с новыми видами физической активности. Отдельно организаторы расскажут о скандинавской ходьбе.

В ходе праздника пройдёт мастер-класс от основателя и руководителя первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы» Анастасии Полетаевой. Разминку и мастер-класс для участников проведет выдающаяся спортсменка, фигуристка Ирина Слуцкая.