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Известная фигуристка Ирина Слуцкая проведёт мастер-класс для туляков

Известная фигуристка Ирина Слуцкая проведёт мастер-класс для туляков

Спортивное мероприятие состоится в ЦПКиО имени Белоусова. Принять участие могут все желающие.

В среду, 21 ноября, в Белоусовском парке пройдет яркий праздник «Ходи, Тула!», который познакомит туляков с новыми видами физической активности. Отдельно организаторы расскажут о скандинавской ходьбе.

В ходе праздника пройдёт мастер-класс от основателя и руководителя первой в России профессиональной «Школы скандинавской ходьбы» Анастасии Полетаевой. Разминку и мастер-класс для участников проведет выдающаяся спортсменка, фигуристка Ирина Слуцкая.

Начало в 11.00. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +2
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Люди
Ирина Слуцкая
Место
ТулаБелоусовский парк

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