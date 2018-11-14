Жители Щекинского района смогут пройти комплексное медицинское обследование

В субботу, 17 ноября, с 9.00 до 13.00 на базе филиала № 5 ГУЗ «Щекинская районная больница» по адресу: Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д. 1, состоится массовая профилактическая акция «Сделай свой выбор – будь здоров!».

Жители района смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов: кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерматолога.

Медики проведут осмотр полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии, УЗИ-диагностику органов брюшной полости и щитовидной железы. Также можно будет сдать анализ крови на онкомаркеры и пройти вакцинацию против гриппа.

С помощью передвижного диагностического комплекса «Лучевая диагностика» все желающие могут сделать флюорографию, а женщины – маммографию. После обследований врачи ответят на вопросы участников акции.