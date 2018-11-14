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Жители Щекинского района смогут пройти комплексное медицинское обследование

Жители Щекинского района смогут пройти комплексное медицинское обследование

Профилактическая акция «Сделай выбор – будь здоров!» пройдёт в Крапивне.

В субботу, 17  ноября, с 9.00 до 13.00 на базе филиала № 5  ГУЗ «Щекинская районная больница»  по адресу: Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д. 1, состоится массовая профилактическая акция «Сделай свой выбор – будь здоров!».

Жители района  смогут пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов: кардиолога, невролога, онколога, уролога, гинеколога, эндокринолога, дерматолога.

Медики проведут осмотр полости рта и кожных покровов на выявление онкопатологии, УЗИ-диагностику органов брюшной полости и  щитовидной железы. Также можно будет сдать анализ крови на онкомаркеры и пройти вакцинацию против гриппа.

С помощью передвижного диагностического комплекса «Лучевая диагностика» все желающие могут сделать флюорографию, а женщины – маммографию. После обследований врачи ответят на вопросы участников акции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +2
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Место
Щекинский районКрапивна

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