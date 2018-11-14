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Студенты ТулГУ разрабатывают новую пушку и гранатомёт
Фото: tsu.tula.ru

Студенты ТулГУ разрабатывают новую пушку и гранатомёт

Проекты молодых инженеров вышли в финал конкурса разработок студенческих конструкторских бюро и научных лабораторий опорных вузов России.

Тульские студенты стали финалистами всероссийского инженерно-технического конкурса. Их проекты оказались среди 20 работ, допущенных в финал – авторы презентовали свои разработки конкурсной комиссии. Оценку проводили более 50 экспертов из 20 сильнейших вузов страны.

Над проектом создания новой 45-мм автоматической пушки трудились студенты специальности «Стрелково-пушечное вооружение» Института высокоточных систем им. В. П. Грязева ТулГУ Максим Чеченев, Дмитрий Реснянский и Роман Бордунов под руководством профессора кафедры Виктора Власова. Об этом сообщает сайт вуза.

Разработка 45-миллиметровой пушки для поражения средней и тяжёлой бронированной техники противника ведётся уже два года, инженеры выходят на новые калибры. Основой для создания изделия были новый патрон и 23-миллиметровая пушка, созданная в конструкторском бюро ТулГУ.

Проект 43-мм автоматического гранатомёта на конкурсе студенческих конструкторских бюро представил студент кафедры  ТулГУ Иван Власов. По его словам, предпосылкой к этой разработке стало создание образца, который превосходил бы свои аналоги по огневой мощи:

«На вооружении армии России уже десятки лет стоят АГС-17 и АГС-30 – они эффективны, но имеют калибр меньше, чем у западных аналогов. Уже идут испытания 40 мм гранатомёта «Балкан», но его главный недостаток – довольно быстрый износ затвора. Мы решаем сразу несколько проблем – выходим на более крупный калибр в 43 мм и делаем надёжной работу узла запирания. Боеприпас используем тоже новый – техническое задание на него было получено от тульского «КБП».

Уже спроектирована трёхмерная модель автоматического гранатомёта, проработаны его основные узлы, планируется создание масштабного макета. Оба проекта ТулГУ получили высокую оценку экспертов и рекомендации по внедрению, а их авторам вручили дипломы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +1
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