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Дорожникам разрешили укладывать асфальт во время осадков и в мороз

Дорожникам разрешили укладывать асфальт во время осадков и в мороз

При выполнении таких работ необходимо следовать определенным рекомендациям.

Укладывать асфальт в России теперь можно будет при незначительных осадках и в минусовую температуру, но при условии соблюдения технологий.

Об этом говорится в «Методических рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях», опубликованных на сайте Росавтодора.

Документ регламентирует работы по укладке асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, то есть при температуре от плюс 5 градусов до минус 10 градусов и в условиях дождя и снега. Согласно рекомендациям, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков (более 5 мм).

Уточняется, что в этих случаях необходимо предварительно расчистить поверхность от грязи, пыли, льда, снега, а затем просушить ее терморазогревателем.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:40 −2
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