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Автобусы изменят маршрут: в тульском Криволучье закроют железнодорожный переезд

Автобусы изменят маршрут: в тульском Криволучье закроют железнодорожный переезд

Автобусы №4, 24 и 28 изменят маршрут на четыре дня в вечернее время.

В Криволучье на железнодорожном переезде на 16-19 ноября вновь запланировано проведение ремонтно-путевых работ.

В эти дни будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Столетова, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы. 

  • 16 ноября с 21.00 до 6.00 17 ноября,
  • 17 ноября с 21.00 до 6.00 18 ноября,
  • 18 ноября с 21.00 до 6.00 19 ноября.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:

№ 

Наименование маршрута

Время

Схема движения

24

Малые Гончары - ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

с 21.00 до 6.00

ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов -   5-й проезд Гастелло  -ул.Кутузова - ул.Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»

28

пос. Косая Гора - ПАО «Тулачермет»

с 21.00 до 6.00

ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»
4 пос. Михалково -        ПАО «Тулачермет» с 21.00 до 6.00 ул. Колхозная – 1-й Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская -  Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло  - ул.Кутузова - ул.Чаплыгина - ул. Металлургов-  ст. «Металлург»

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:45 0
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