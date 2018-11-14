Автобусы изменят маршрут: в тульском Криволучье закроют железнодорожный переезд

Автобусы №4, 24 и 28 изменят маршрут на четыре дня в вечернее время.

В Криволучье на железнодорожном переезде на 16-19 ноября вновь запланировано проведение ремонтно-путевых работ.

В эти дни будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Столетова, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

16 ноября с 21.00 до 6.00 17 ноября,

17 ноября с 21.00 до 6.00 18 ноября,

18 ноября с 21.00 до 6.00 19 ноября.

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме: