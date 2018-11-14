Автобусы изменят маршрут: в тульском Криволучье закроют железнодорожный переезд
Автобусы №4, 24 и 28 изменят маршрут на четыре дня в вечернее время.
В Криволучье на железнодорожном переезде на 16-19 ноября вновь запланировано проведение ремонтно-путевых работ.
В эти дни будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Столетова, сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
- 16 ноября с 21.00 до 6.00 17 ноября,
- 17 ноября с 21.00 до 6.00 18 ноября,
- 18 ноября с 21.00 до 6.00 19 ноября.
Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:
|
№
|
Наименование маршрута
|
Время
|
Схема движения
|
24
|
Малые Гончары - ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)
|
с 21.00 до 6.00
|
ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова - ул.Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»
|
28
|
пос. Косая Гора - ПАО «Тулачермет»
|
с 21.00 до 6.00
|
ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов - ст. «Металлург»
|4
|пос. Михалково - ПАО «Тулачермет»
|с 21.00 до 6.00
|ул. Колхозная – 1-й Лихвинский пр-д. - Китаевский пр-д - ул. Путейская - Красноармейский пр-т - ул. Советская - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - 5-й проезд Гастелло - ул.Кутузова - ул.Чаплыгина - ул. Металлургов- ст. «Металлург»