В Туле полицейских подозревают в серии инсценировок ДТП ради страховок

Злоумышленники устраивали фиктивные аварии, полицейские их оформляли, а страховые выплаты делили на всех.

В Туле продолжается расследование дела по по факту мошенничества в сфере страхования — ч. 2 ст. 159.5 УК РФ. Установлением всех обстоятельств преступления занимаются следователи отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области.

С 2017 года по 2018 год трое мужчин 37 лет, 47 лет и 30 лет, действуя по заранее обговоренному сценарию, неоднократно инсценировали ДТП. Потом для получения документов на выплату обращались в полицию и шли с ними в страховую компанию.

5 сентября 2017 года в Пролетарском районе Тулы группа лиц по предварительному сговору инсценировала ДТП, они вызвали полицию и оформили документы, а затем обратились в страховую компанию, однако в страховой выплате им отказали.

Один из участников «аварии» не согласился с таким исходом и обратился в районный суд с иском о взыскании страхового возмещения, штрафа, компенсации морального вреда и судебных расходов. В итоге мужчина отсудил у страховой компании 300 000 рублей. Полученные деньги были распределены между участниками группы.

В ходе предварительного расследования также установлено, что двое сотрудников ОБ ДПС УГИБДД УМВД России по Туле состояли в сговоре с «подставщиками».

31-летний сотрудник полиции, используя переданные ему документы и фотографии инсценированного ДТП, указал сведения об участниках аварии, где были явно не соответствующие действительности сведения (автомобиль при этом фактически никто не осматривал), и вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. На основании этого документа обвиняемые получили страховую — более 144 000 рублей. Денежные средства снова были поделены между обвиняемыми.

Полицейскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Аналогичным способом было совершено оформление фиктивного ДТП 35-летним сотрудником полиции, однако страховые выплаты не были произведены, в связи с чем ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Обвиняемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, с ним продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу, будет решен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

В пресс-службе УМВД по Тульской области прокомментировали обстоятельства уголовного дела:

«В УМВД России по Тульской области проводится служебная проверка по факту противоправного деяния, совершённого сотрудниками полиции. В СУ СК России по Тульской области принято процессуальное решение, сотрудникам полиции предъявлено обвинение. В УМВД России по Тульской области проводится служебная проверка. По её результатам будет принято решение об увольнении полицейских со службы в связи с совершением проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел».

В пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области отмечают, что уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ России.

На данный момент всем фигурантам предъявлено обвинение, один из «подставщиков» заключен под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.