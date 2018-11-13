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В Туле из аварийных домов переселят 204 семьи

В Туле из аварийных домов переселят 204 семьи

Передать квартиры планируется в начале 2019 года после завершения всех юридических процедур.

О реализации программы по переселению из аварийного жилья в Туле сегодня на пресс-конференции рассказал глава администрации города Евгений Авилов. 

Он сообщил, что в региональном центре из 35 аварийных домов будут переселены 204 семьи. Помимо этого возможно увеличение финансирования (за счет планируемого возобновления аналогичной программы на федеральном уровне), благодаря которому площадь расселенного аварийного жилья будет больше.

Передать квартиры планируется в начале 2019 года после завершения всех юридических процедур.

– На данный момент приобретено уже 77 квартир, также планируется приобретение еще 140 квартир (11 домов). Переселять будем в новостройки на ул. Ген. Маргелова, мкрн Левобережный, Александровский парк и другие, – сообщил сити-менеджер.

Евгений Авилов отметил, что если ежегодно расселять по 10 тысяч кв. метров, то на расселение всего аварийного фонда понадобится семь лет. 

Чтобы определить очередность расселения, в Туле был заключен муниципальный контракт со специализированной организацией на обследование состояния аварийного жилищного фонда, по итогам которого будет определена категорийность домов в зависимости от их технического состояния. 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:02 0
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