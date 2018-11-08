Туляков приглашают на учёбу в пограничные институты ФСБ

Для поступления в учебное заведение нужно пройти конкурсный отбор.

Управление ФСБ России по Тульской области на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование для поступления в 2019 году в учебные заведения ФСБ России пограничного профиля на потоки среднего профессионального и высшего образования.

Набор ведётся в Голицынский, Калининградский и Московский пограничные институты, а также в Институт береговой охраны, находящийся в Анапе. Все учебные заведения подведомственны ФСБ России.

Кандидаты на учебу из числа гражданской молодежи, годные к военной службе, принимаются в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную службу – до достижения 24 лет.