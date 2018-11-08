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В Туле открылось второе отделение МФЦ для бизнеса
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле открылось второе отделение МФЦ для бизнеса

Предприниматели могут получить более 190 различных услуг.

По словам первого заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, открытие комфортного специализированного отделения для бизнеса – еще один шаг на пути создания благоприятной предпринимательской среды. 

Тульский бизнес-омбудсмен Александр Головин отметил, что в новом отделении предприниматели могут получить весь комплекс мер государственной поддержки, а также госуслуги для бизнеса в режиме «одного окна».

Новый офис МФЦ для бизнеса открылся по адресу: ул. Ф. Смирнова, д. 7.

Проект «Мои документы» для бизнеса стартовал в 2016 году – за два года перечень предоставляемых услуг увеличилось почти в пять раз. В новом отделении можно получить более 190 различных услуг: оформить статус юридического лица или индивидуального предпринимателя, подать документы на регистрацию сделок с недвижимостью и многое другое. В регионе функционируют 19 бизнес-окон.

Три года подряд Тульская область входит в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата – в регионе работают более 62 тысяч предприятий, на которых трудятся порядка 180 тысяч человек.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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