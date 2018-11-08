На Пролетарской набережной Тулы появилась кленовая аллея

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области

Сотрудники аппарата и члены избирательной комиссии Тульской области и территориальных избиркомов приняли участие в акции по посадке деревьев на Пролетарской набережной. Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов отметил, что мероприятие приурочено к юбилею избирательной системы:

– В этом году исполняется 25 лет избирательной системе Тульской области. За эти года проделана огромная работа – в Тульской области проведено более 700 избирательных кампаний.

В рамках юбилейных мероприятий члены избирательных комиссий решили внести свой вклад в благоустройство Тулы – шестьдесят молодых кленов появились на Пролетарской набережной, и теперь многие годы будут радовать туляков.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов, принявший участие в посадке аллеи, отметил, что в областном центре ведутся масштабные работы по благоустройству и озеленению, поэтому городские власти с удовольствием поддержали инициативу избирательной комиссии.