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На Пролетарской набережной Тулы появилась кленовая аллея
Фото: пресс-служба избирательной комиссии Тульской области

На Пролетарской набережной Тулы появилась кленовая аллея

Посадка деревьев была приурочена к 25-летию избирательной системы региона.

Сотрудники аппарата и члены избирательной комиссии Тульской области  и территориальных избиркомов приняли участие в акции по посадке деревьев на Пролетарской набережной. Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов отметил, что мероприятие приурочено к юбилею избирательной системы:

– В этом году исполняется 25 лет избирательной системе Тульской области. За эти года проделана огромная работа – в Тульской области проведено более 700 избирательных кампаний.

В рамках юбилейных мероприятий члены избирательных комиссий решили внести свой вклад в благоустройство Тулы – шестьдесят молодых кленов появились на Пролетарской набережной, и теперь многие годы будут радовать туляков.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов, принявший участие в посадке аллеи, отметил, что в областном центре ведутся масштабные работы по благоустройству и озеленению, поэтому городские власти с удовольствием поддержали инициативу избирательной комиссии.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:14 +3
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