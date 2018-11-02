Тула вошла в топ-5 лучших турнаправлений на праздничные выходные ноября

Фото из архива Myslo.

Аналитическое агентство «ТурСтат» опубликовало рейтинг лучших направлений для путешествий по России с 3 по 5 ноября. Он составлен по результатам анализа популярности и уникальности событий и фестивалей.

В рейтинг вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Воронеж, Ялта и Тула. Лучшим событием предстоящих выходных в городе оружейников признан фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!».

На суд зрителей будут представлены десятки отечественных и зарубежных кинолент. Также в рамках фестиваля запланированы встречи с актерами, драматургами, режиссерами. Подробная афиша фестиваля здесь.