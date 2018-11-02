Тульских школьников приглашают поучаствовать в онлайн-олимпиаде «Летово»

Открыта регистрация на онлайн-олимпиаду «Летово» для учащихся 5-8 классов со всей России. В этом году она пройдет сразу по одиннадцати дисциплинам: математике, физике, химии, биологии, экономике, английскому языку, астрономии, истории, географии, обществознанию и лингвистике, традиционно связанных между собой общей темой.

Чтобы стать участником олимпиады, необходимо до 18 ноября пройти регистрацию на сайте olimpiada.letovo.ru. Участие — бесплатное.

В этом году участникам предлагается погрузиться в мир контрастов: Запад и Восток, диктатура и демократия, Солнце и Луна, органика и неорганика, созидание и разрушение, подлинное и поддельное.

У школьников есть возможность выбрать наиболее интересные для себя области знаний. В прошлом году в олимпиаде приняли участие более 6000 ребят из разных регионов страны.

Благодаря онлайн-формату, принять участие в олимпиаде можно из любой точки мира в любое удобное время, для этого достаточно иметь компьютер с доступом в интернет.

Первый онлайн-этап олимпиады пройдет 19-25 ноября 2018 года. Второй тур — в январе 2019 года, а общее подведение итогов запланировано на февраль 2019 года.

Победители и призеры олимпиады смогут выбрать себе призы сами: они получат сертификаты в свои любимые интернет-магазины.