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В Тульской области «Тойота» протаранила «пятерку»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «Тойота» протаранила «пятерку»

Авария случилась в Ефремовском районе.

1 ноября в 15.00 на 12-м километре автодороги «Лапотково – Ефремов» 28-летний водитель автомобиля Toyota Celica, по предварительной информации, протаранил попутный ВАЗ-21053. Оба автомобиля съехали в кювет. В аварии пострадал 57-летний водитель ВАЗа. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
 
Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что Правила дорожного движения должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения. Соблюдение скоростного режима и повышенная внимательность помогут вам избежать подобных ситуаций.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:33 +3
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