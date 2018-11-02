В Тульской области «Тойота» протаранила «пятерку»

Фото УГИБДД по Тульской области.

1 ноября в 15.00 на 12-м километре автодороги «Лапотково – Ефремов» 28-летний водитель автомобиля Toyota Celica, по предварительной информации, протаранил попутный ВАЗ-21053. Оба автомобиля съехали в кювет. В аварии пострадал 57-летний водитель ВАЗа. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что Правила дорожного движения должны неукоснительно соблюдаться всеми участниками движения без исключения. Соблюдение скоростного режима и повышенная внимательность помогут вам избежать подобных ситуаций.