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Две тулячки разгромили украшенный к Хеллоуину барбершоп
Кадр из видео.

Две тулячки разгромили украшенный к Хеллоуину барбершоп

Девушки не оценили оригинальные фонари-тыквы, установленные возле заведения.

Сотрудники популярного тульского барбершопа, расположенного в городском пространстве «Искра» на улице Советской, решили творчески подойти к празднованию популярного в западных странах праздника – Хеллоуина.

На минувших выходных они установили у входа в мужскую парикмахерскую традиционные для Хеллоуина фонари, вырезанные из тыквы. Инсталляция до праздника не дожила – в ночь с 27 на 28 октября две решительно настроенные дамы разбили и растоптали символы предстоящего праздника.

Видео с места событий опубликовано в паблике «Подслушано в Туле». Сотрудники заведения просят туляков помочь опознать хулиганок.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:06 +5
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Место
Тулаулица Советская

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