Две тулячки разгромили украшенный к Хеллоуину барбершоп

Кадр из видео.

Сотрудники популярного тульского барбершопа, расположенного в городском пространстве «Искра» на улице Советской, решили творчески подойти к празднованию популярного в западных странах праздника – Хеллоуина.

На минувших выходных они установили у входа в мужскую парикмахерскую традиционные для Хеллоуина фонари, вырезанные из тыквы. Инсталляция до праздника не дожила – в ночь с 27 на 28 октября две решительно настроенные дамы разбили и растоптали символы предстоящего праздника.

Видео с места событий опубликовано в паблике «Подслушано в Туле». Сотрудники заведения просят туляков помочь опознать хулиганок.