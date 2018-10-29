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К юбилею Тульского кремля в регионе реставрируют несколько старинных усадеб
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

К юбилею Тульского кремля в регионе реставрируют несколько старинных усадеб

План мероприятий обсудили на еженедельном оперативном совещании у главы региона Алексея Дюмина.

Согласно Указу президента Владимира Путина, на реализацию основных мероприятий, приуроченных к юбилею тульской крепости, выделена федеральная субсидия в размере 465,9 млн рублей. С учетом регионального софинансирования и внебюджетных средств общий бюджет проекта составляет более 700 миллионов.

Завершается создание музея археологии в кремле, где будут представлены экспонаты, найденные в ходе работ по ул. Металлистов и Тульской набережной. Скоро появятся новые экспозиции в башнях Тульского кремля.

Проводятся ремонтно-реставрационные работы на семи объектах культурного наследия. Например, дома № 4, 12 и 21 по улице Металлистов будут задействованы в проекте «Музейный квартал» и примут первых посетителей уже в следующем году.

Запланирована реставрация ещё шести памятников архитектуры: здания казначейства в Чекалине, краеведческого музея и библиотеки в Белеве, краеведческого музея и усадьбы Мирковичей в Одоеве и усадьбы князей Гагариных в Плавске.

Алексей Дюмин рекомендовал администрации Белевского района принять участие в проводимом федеральным Минстроем конкурсе благоустройства исторических городов и поселений, проводимого Минстроем России для получения гранта на благоустройство исторического поселения федерального значения Белева в следующем году.

Также будет проработан вопрос реставрации усадьбы Лугининых по ул. Менделеевской, д. 7 – сейчас там находится исторический факультет ТГПУ имени Толстого.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что в план мероприятий планируется включить строительство моста через Оку на дороге «Чекалин – Суворов – Ханино», а также ремонт мостов на дороге «Тула – Белев». 

Министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов отметил, что уже заключены контракты на разработку проектов по расчистке участка русла Оки в Белеве и участка русла Упы в черте Одоева.

Губернатор Алексей Дюмин подчеркнул, что до 2020 года в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля запланирован большой объём работ:

– План должен быть реализован полностью и в срок. Прошу профильные органы власти принять для этого все необходимые меры, а председателя правительства Тульской области – взять эту работу на контроль.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:39 +3
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