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На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев
Фото из архива Myslo.

На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев

Это связано с проведением 30 октября плановых работ.

Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении плановых работ во вторник, 30 октября, с 9.00 до 18.00, будет ограничено движение трамваев по улице Н. Руднева, на участке от ул. Станиславского до ул. Шевченко.

Трамваи № 12 и 13 будут осуществлять движение по измененной схеме:

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»:

  • Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,
  • пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,

№ 13 «ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский»:

  • ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – Красный Перекоп,
  • ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Ф. Энгельса – ул. Болдина – пр-т Ленина – пос. Менделеевский.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +1
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