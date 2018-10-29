На улице Н. Руднева в Туле ограничат движение трамваев

Фото из архива Myslo.

Это связано с проведением 30 октября плановых работ.

Для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении плановых работ во вторник, 30 октября, с 9.00 до 18.00, будет ограничено движение трамваев по улице Н. Руднева, на участке от ул. Станиславского до ул. Шевченко.

Трамваи № 12 и 13 будут осуществлять движение по измененной схеме:

№ 12 «пос. Менделеевский – ул. Штыковая»:

Красный Перекоп – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,

пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Октябрьская – ул. М. Горького,

№ 13 «ст. Металлург – Красный Перекоп – пос. Менделеевский»: