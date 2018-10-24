В Туле прошла областная ярмарка вакансий

Фоторепортаж Дмитрия Дзюбина.

24 октября в Городском концертном зале Тулы прошла областная ярмарка вакансий. В ней приняли участие более 60 работодателей из Тулы и области, соискателям было предложено около 2000 вакансий.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов:

Андрей Филиппов - Это эффективный инструмент трудоустройства жителей региона. На таком мероприятии соискатели могут напрямую пообщаться с несколькими работодателями и выбрать для себя наиболее подходящую вакансию, подробно узнать об оплате и условиях труда на представленных предприятиях. В своей работе мы учитываем веяние времени и изменения законодательства. На отдельном стенде размещена подробная информация о трудоустройстве и возможностях переобучения граждан предпенсионного возраста. С нового года в нашем регионе будет действовать программа в рамках Национального проекта по переобучению граждан предпенсионного возраста. По этой программе освоить новую профессию смогут жители Тульской области, не состоящие в статусе безработных.

Светлана Казакова, юрист ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области»:

Светлана Казакова - При трудоустройстве граждан предпенсионного возраста в Туле существует система доплат при заключении договора с Центром занятости. В частности, при трудоустройстве по срочному трудовому договору на срок 2−3 месяца мы делаем работникам доплату 1 700 рублей. Также сохраняется право людей на досрочный выход на пенсию. С 1 января 2019 года изменения коснутся и размера пособия для безработных людей предпенсионного возраста. По проекту, он будет увеличен с нынешних 4 900 рублей до 11 280 рублей. Окончательный размер пособия будет определен в нормативном акте Правительства РФ .

Помимо знакомства с вакансиями, которые предлагают предприятия, все желающие смогли пройти профориентационное тестирование и воспользоваться сервисом по составлению резюме.

Директор ГУ ТО «Центр занятости населения Тульской области» Ольга Хамешина:

Ольга Хамешина - В Центрах занятости населения помимо помощи в поиске подходящей работы мы предлагаем жителям региона дополнительные услуги: на постоянной основе проводятся мастер-классы по эффективному поиску работы и составлению резюме, тренинги о том, как успешно пройти собеседование с работодателем, групповые занятия и индивидуальные консультации с психологом. Также в Тульской области реализуется программа по переобучению безработных граждан, пенсионеров и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В программу входит обучение по 30 различным профессиям, востребованным на рынке труда. Еще одним инструментом трудоустройства является непосредственное общение соискателя и работодателя на ярмарках вакансий. Ежегодно мы проводим около 200 таких мероприятий в каждом муниципальном образовании региона. После каждой ярмарки вакансий порядка 20−25% соискателей находят подходящую работу.

Специалисты отмечают снижение в регионе уровня безработицы. С начала года за содействием в поиске подходящей работы в Центр занятости населения обратились 21 382 жителей Тульской области, это на 5,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. 9 117 из них были признаны безработными. При содействии Центра занятости работу нашли 14 401 человек.

На сегодняшний день в статусе безработных официально зарегистрированы около 3 500 жителей Тульской области, открыты более 21 500 вакансий.

Наиболее востребованы на рынке труда рабочие профессии: швеи, водители автомобилей различных категорий, плотники, токари, каменщики, штукатуры, монтажники, слесари различного профиля. Из числа служащих — врачи и медицинские работники среднего звена, а также инженеры.

Средняя зарплата для соискателей рабочих профессий — от 20 000 рублей, для инженеров — от 30 000 рублей.

Любовь Клинникова, ведущий специалист отдела назначения пенсий Управления Пенсионного фонда РФ в городе Туле:

- Нам требуются специалисты для работы в различных отделах. Мы ежедневно консультируем сотни человек и проводим оценку их пенсионных прав. У нас интересная работа и дружный коллектив! Мы всегда готовы поддержать начинающих специалистов.

Екатерина Демидова, психолог отдела кадров ПАО НПО «Стрела»:

- На нашем предприятии наиболее востребованы специалисты с техническим средним и высшим образованием: операторы станков с программным управлением, слесарь-инструментальщик, открыт ряд инженерно-технических вакансий. Самое главное требование к соискателям — умение читать чертежи. Мы предлагаем достойную зарплату. Например, размер средней заработной платы у оператора станков с программным управлением 5 разряда составляет 45 000 рублей. Эта цифра зависит от того, насколько быстро и качественно специалист может выполнять работу.

Ольга Бушина, специалист по кадрам ГУ ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»:

- Нам требуются уборщики территорий и повара. В среднем заработная плата повара, хорошо выполняющего свою работу, составляет около 15 000 рублей. Предлагаемый график — 2/2. Соискателю на эту должность необходимо профильное образование. Нашим сотрудникам мы возместим расходы на оформление медицинской книжки.

В ярмарке вакансий приняли участие около 5 000 туляков и жителей области.

Иван Синицын:

- По образованию я инженер, сейчас ищу работу водителем. На ярмарке вакансий удобно: собрались представители разных предприятий. Лучше так прийти, чем по каждому предприятию отдельно ездить. Поговорив с представителями разных предприятий, пару предложений интересных для себя нашел. В ближайшее время приду на собеседование уже непосредственно в отдел кадров этих компаний.

Надежда Буланова:

- Я работала офис-менеджером в банке, но после его закрытия осталась без работы. Сейчас ищу себе нечто похожее. Я живу в Привокзальном округе, хотелось бы найти новую работу недалеко от дома. Думаю обратиться в Центр занятости на программу переобучения. Сейчас во многих вакансиях требование — знание программы 1С, надо ее освоить. Сама идея ярмарки вакансий хорошая — не надо ждать ответа и рассылать свое резюме, можно напрямую пообщаться с работодателем, задать вопросы.

Наталья Абросимова:

- Я пришла посмотреть, какие вакансии в городе открыты. У меня маленький ребенок, так что ищу себе работу по графику 5/2, желательно время работы с 8.00 до 17.00, чтобы была возможность забирать дочку из садика, а вечером больше времени уделить своей семье. На ярмарке вакансий удобно: можно задать интересующие вопросы работодателю и выяснить все на месте, не надо ждать, когда тебе ответят на резюме.