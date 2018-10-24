В ноябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан
Утверждён график личных приёмов должностными лицами регионального кабмина на ноябрь.
|
Дата приёма
|
Время
|
Фамилия, имя, отчество
|
Должность
|
|
|
|
|
1 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Раков Ярослав Юрьевич
|
Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.
|
2 ноября
|
12.00 – 17.00
|
Бедринец Игорь Александрович
|
Председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами.
|
6 ноября
|
10.00 – 12.00
|
Лаврухин Григорий Викторович
|
Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области.
|
7 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Семина Татьяна Александровна
|
Заместитель министра здравоохранения Тульской области.
|
8 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Королев Алексей Владимирович
|
Председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству.
|
9 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Дудник Родион Борисович
|
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
|
12 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Ивченко Леонид Игоревич
|
Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области.
|
14 ноября
|
10.00 –15.00
|
Щербакова Инна Анатольевна
|
Заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области.
|
15 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Абросимова Татьяна Алексеевна
|
Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС.
|
16 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Бунин Антон Сергеевич
|
Заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.
|
19 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Пантелеев Михаил Юрьевич
|
Министр имущественных и земельных отношений Тульской области.
|
20 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Агеев Антон Валерьевич
|
Заместитель председателя правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.
|
21 ноября
|
10.00 – 13.00
|
Осташко Оксана Александровна
|
Заместитель председателя правительства Тульской области.
|
22 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Клещёв Андрей Александрович
|
Начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
|
23 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Шевченко Элеонора Викторовна
|
Министр строительства и ЖКХ Тульской области.
|
26 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Рыбкина Татьяна Вячеславовна
|
Министр культуры Тульской области.
|
28 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Филиппов Андрей Владимирович
|
Министр труда и социальной защиты Тульской области.
|
29 ноября
|
10.00 – 15.00
|
Осипова Юлия Алексеевна
|
Заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области.
|
30 ноября
|
10.00 – 17.00
|
Третьяков Андрей Александрович
|
Министр здравоохранения Тульской области.
Записаться на приём можно в приёмной правительства Тульской области, по телефону: 30-62-75 и на портале «Открытый регион».