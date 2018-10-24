В ноябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

Председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами.

Председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству.

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.

22 ноября

10.00 – 15.00

Клещёв Андрей Александрович