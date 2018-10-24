новости
новости
Регистрация
В ноябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

В ноябре чиновники тульского правительства проведут приёмы граждан

Утверждён график личных приёмов должностными лицами регионального кабмина на ноябрь.

Дата приёма

Время
приёма

Фамилия, имя, отчество

Должность

 

 

 

 

1 ноября

10.00 – 15.00

Раков Ярослав Юрьевич

Министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области.

2 ноября

12.00 – 17.00

Бедринец Игорь Александрович

Председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами.

6 ноября

10.00 – 12.00

Лаврухин Григорий Викторович

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр экономического развития Тульской области.

7 ноября

10.00 – 15.00

Семина Татьяна Александровна

Заместитель министра здравоохранения Тульской области.

8 ноября

10.00 – 15.00

Королев Алексей Владимирович

Председатель комитета Тульской области по охоте и рыболовству.

9 ноября

10.00 – 17.00

Дудник Родион Борисович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

12 ноября

10.00 – 17.00

Ивченко Леонид Игоревич

Начальник государственной жилищной инспекции Тульской области.

14 ноября

10.00 –15.00

Щербакова Инна Анатольевна

Заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области.

15 ноября

10.00 – 15.00

Абросимова Татьяна Алексеевна

Председатель комитета Тульской области по делам ЗАГС.

16 ноября

10.00 – 17.00

Бунин Антон Сергеевич

 

Заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области.

19 ноября

10.00 – 17.00

Пантелеев Михаил Юрьевич

Министр имущественных и земельных отношений Тульской области.

20 ноября

10.00 – 15.00

Агеев Антон Валерьевич

Заместитель председателя правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области.

21 ноября

10.00 – 13.00

Осташко Оксана Александровна

Заместитель председателя правительства Тульской области.

22 ноября

10.00 – 15.00

Клещёв Андрей Александрович

Начальник инспекции – главный государственный инженер-инспектор Тульской области по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

23 ноября

10.00 – 17.00

Шевченко Элеонора Викторовна

Министр строительства и ЖКХ Тульской области.

26 ноября

10.00 – 17.00

Рыбкина Татьяна Вячеславовна

 

Министр культуры Тульской области.

28 ноября

10.00 – 15.00

Филиппов Андрей Владимирович

Министр труда и социальной защиты Тульской области.

29 ноября

10.00 – 15.00

Осипова Юлия Алексеевна

Заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области.

30 ноября

10.00 – 17.00

Третьяков Андрей Александрович

Министр здравоохранения Тульской области.

Записаться на приём можно в приёмной правительства Тульской области, по телефону: 30-62-75 и на портале «Открытый регион».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:14 −1
Другие статьи по темам
Событие
прием гражданправительство Тульской областиприемная правительства Тульской областиличный приемобращения граждан
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк до смерти избил своего знакомого и вынес труп на улицу
Туляк до смерти избил своего знакомого и вынес труп на улицу
Александр Кошелев и Евгения Кочнева — лучшие студенты Тульской области!
Александр Кошелев и Евгения Кочнева — лучшие студенты Тульской области!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.