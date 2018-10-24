Тулякам предлагают оценить уровень развития конкурентной среды в регионе

Правительство Тульской области проводит ежегодный мониторинг состояния конкурентной среды в регионе. Тематический опрос для размещен на официальном сайте областного кабмина.

Опрос представителей бизнеса касается состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг. Также авторы исследования оценят удовлетворенность потребителей качеством товаров, услуг и цен на территории области.

Пройти опросы можно здесь.

Ссылка будет активна до 28 декабря. Заполнение анкеты займет 15-20 минут. Опрос полностью анонимен, все полученные результаты будут использоваться только в обобщенном виде.