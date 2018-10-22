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После вмешательства прокуратуры в Чернском районе облагородили воинский мемориал
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области.

После вмешательства прокуратуры в Чернском районе облагородили воинский мемориал

Захоронение 107 советских воинов не благоустраивалось, территория заросла сорняками.

По поручению прокурора области Романа Праскова прокуратура Чернского района проверила состояние воинского мемориала в поселке Звезда. Там находится братская могила, в которой захоронены 107 советских солдат.

Администрация МО «Северное» ненадлежащим образом выполняла обязанности по благоустройству воинского захоронения – территория памятника давно не убиралась и заросла сорной травой, не ухожена. Чиновникам было направлено представление о немедленном устранении нарушений.

Через несколько дней территория памятника была облагорожена. Сотрудника отдела администрации по муниципальному хозяйству, земельным, имущественным отношениям и работе с населением привлекли к дисциплинарной ответственности.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:39 +3
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