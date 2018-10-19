Прокуратура Тульской области обязала чиновников привести в порядок воинское захоронение

Фото mfc-list.info.

Сотрудники прокуратуры Чернского района проверили соблюдение законодательства «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в пос. Звезда. Там расположен мемориал в память воинам и участникам Великой Отечественной войны с захоронением 107 погибших солдат. Памятник находится на территории муниципального образования Северное.

Согласно действующему законодательству, на органы местного самоуправления возложена ответственность за охрану, содержание и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Однако территория у памятника в пос. Звезда не ухожена, заросла сорной травой.

В связи с этим прокурор района в адрес главы администрации МО Северное Вячеслава Агафонова внес представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших эти нарушения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, фактическое устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.