Прокуратура Тульской области обязала чиновников привести в порядок воинское захоронение
Мемориал погибшим солдатам Великой Отечественной войны находится в поселке Звезда Чернского района.
Сотрудники прокуратуры Чернского района проверили соблюдение законодательства «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» в пос. Звезда. Там расположен мемориал в память воинам и участникам Великой Отечественной войны с захоронением 107 погибших солдат. Памятник находится на территории муниципального образования Северное.
Согласно действующему законодательству, на органы местного самоуправления возложена ответственность за охрану, содержание и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.
Однако территория у памятника в пос. Звезда не ухожена, заросла сорной травой.
В связи с этим прокурор района в адрес главы администрации МО Северное Вячеслава Агафонова внес представление с требованием незамедлительно принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства и привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших эти нарушения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, фактическое устранение нарушений прокуратура взяла на контроль.