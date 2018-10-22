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Главный следователь региона Александр Стариков проведёт личный приём в Новомосковске
Фото из архива MySlo

Главный следователь региона Александр Стариков проведёт личный приём в Новомосковске

Мероприятие состоится в среду, 24 октября, с 10 до 13 часов. Необходима предварительная запись.

В среду, 24 октября, руководитель СУ СК России по Тульской области Александр Стариков проведет прием граждан в следственном отделе по Новомосковску.

Будут рассмотрены заявления, касающиеся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, жалобы на действия сотрудников ведомства, сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, а также иные вопросы, относящиеся к деятельности следственного управления.

Приём пройдёт с 10 до 13 часов по адресу: г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27/21.

Предварительная запись по телефонам в Туле: 30-49-06, 30-49-43 и Новомосковске: 8(48762)6-26-57, 8(487-62)6-21-71. На личном приёме при себе необходимо иметь паспорт.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:08 +2
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