Главный следователь региона Александр Стариков проведёт личный приём в Новомосковске

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Мероприятие состоится в среду, 24 октября, с 10 до 13 часов. Необходима предварительная запись.

В среду, 24 октября, руководитель СУ СК России по Тульской области Александр Стариков проведет прием граждан в следственном отделе по Новомосковску.

Будут рассмотрены заявления, касающиеся предварительного следствия по уголовным делам и материалам проверок, жалобы на действия сотрудников ведомства, сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, а также иные вопросы, относящиеся к деятельности следственного управления.

Приём пройдёт с 10 до 13 часов по адресу: г. Новомосковск, ул. Московская, д. 27/21.

Предварительная запись по телефонам в Туле: 30-49-06, 30-49-43 и Новомосковске: 8(48762)6-26-57, 8(487-62)6-21-71. На личном приёме при себе необходимо иметь паспорт.