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В поселке Рождественский «Газель» насмерть сбила пешехода
Фото Ксении Русаковой (instagram.com/mrs_koksik)

В поселке Рождественский «Газель» насмерть сбила пешехода

По словам очевидцев, мужчина пересекал проезжую часть по переходу.

На Московском шоссе в поселке Рождественский произошёл наезд на пешехода. По предварительным данным, «Газель» сбила мужчину, который переходил дорогу по переходу.

Как сообщают очевидцы, мужчина скончался на месте ДТП. Все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:41 +1
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