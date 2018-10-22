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В Тульской области легально работают 3232 таксиста
Кадр из фильма "Бриллиантовая рука".

В Тульской области легально работают 3232 таксиста

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили вопросы регулирования перевозки пассажиров и багажа легковым такси в регионе.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Родиона Дудника, ведомство выдает соответствующие разрешения, а также контролирует сферу перевозок. Получить документ можно в любом МФЦ, а заявления принимаются на портале Госуслуг. Всего в регионе выдано и действует 3232 разрешения на таксоперевозки.

Для выявления и пресечения нелегальных транспортных перевозок в текущем году было организовано 52 рейда, составлено 42 протокола об административных правонарушениях. Также тульский минтранс подписал соглашение с «Яндекс Такси» и службой заказа такси «Максим» – доступ к заказам будут получать только владельцы машин, имеющие разрешение на перевозку пассажиров.

Согласно закону Тульской области с 1 июля 2014 года машины такси должны быть белого или желтого цвета, а с 1 июля 2019 года – только желтого.

Впрочем, тульские таксисты не хотят перекрашивать свои машины – в адрес регионального бизнес-омбудсмена Александра Головина поступают обращения с просьбой расширить перечень цветовых гамм и внести поправки в областное законодательство. Алексей Дюмин поручил своему заместителю Сергею Егорову совместно с минтрансом проработать этот вопрос в течение двух недель.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +1
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