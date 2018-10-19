15 000 обращений от туляков поступило на горячую линию по гриппу и ОРВИ

Как сообщил Роспотребнадзор, за период работы горячей линии поступило более 15 тысяч обращения от населения, специалистами Управлении, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» и государственных учреждений здравоохранения даны разъяснения по следующим вопросам:

эпидемиологическая обстановка по гриппу и ОРВИ;

проведение иммунизации против гриппа (где сделать прививку, противопоказания, подготовка к вакцинации, реакции, совместимость с другими вакцинами и т. д. );

); состав вакцин против гриппа, эффективность иммунизации, наличие вакцин в государственных учреждениях здравоохранения;

проведение неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ;

проведение ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях;

соблюдение мер профилактики, правильность использования медицинских масок;

соблюдение температурного режима в помещениях социальных учреждений, жилых квартирах, рабочих помещениях.

Также в рамках работы горячей линии Управлением была предоставлена возможность обращения граждан в режиме онлайн по электронной почте, на все вопросы были направлены ответы.

Напоминаем, что в Управлении работает постоянно действующая горячая линия по тел. 55-55-50.

Кроме того, все интересующие вопросы по профилактике гриппа и ОРВИ вы можете задать специалистам отдела эпиднадзора по тел.: 37-33-25, 37-07-06.