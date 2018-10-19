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В Туле пройдет благотворительная фитнес-конвенция

В Туле пройдет благотворительная фитнес-конвенция

Все собранные средства будут перечислены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

27 октября в 10.00 в физкультурно-оздоровительном центре состоится благотворительная фитнес-конвенция при поддержке Тульского государственного университета, Русфонда и Тульской областной станции переливания крови.

Принять участие в спортивном празднике могут все желающие. По традиции участникам выдаются сертификаты и памятные подарки.

В качестве презентеров — опытные фитнес-инструкторы из Тулы, Москвы и Санкт-Петербурга. В программу включены мастер-классы по таким направлениям в фитнесе, как пилатес, степ-аэробика, функциональный тренинг и модная программа тренировок Kangoo Jumps.

Все собранные средства будут перечислены в БФ «Русфонд» на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

Билеты можно приобрести по адресу: пр. Ленина, 84, к. 2, ул. Болдина, 126, тел.: 25-79-45, 8 (915) 698-56-94.

сегодня, в 22:00 0
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