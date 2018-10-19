Молодежка «Арсенала» крупно проиграла «Спартаку»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу москвичей.

Сегодня, 19 октября, в Москве состоялся матч между молодежными командами «Спартака» и «Арсенала». Туляки проиграли с крупным счетом 0:4.

«Спартак» — «Арсенал» — 4:0 (2:0)

Москва. Стадион академии «Спартака» имени Федора Черенкова, 200 зрителей. Судья Даниил Шеметов (Ульяновск).

Голы: Глушаков (1, 1:0), Прошляков (45+2, 2:0), Мазуров (64, 3:0), Фольмер (74, 4:0).

«Спартак»: Шитов, Ещенко, Петрунин (Моргунов, 84), Актисов, Мохбалиев (Горбулин, 77), Глушаков (Калачевский, 81), Маркитесов (Репях, 75), С. Еременко (Митрога, 71), Данилин, Лопатин (Мазуров, 52), Прошляков (Фольмер, 65).

«Арсенал»: Шамов, Мельников, Крикуненко, Осипов, Сокол (Иванов, 46), Клементьев, Пацев (Николаев, 57), Петровский, Хлусевич (Бобров, 55), Максименко (Тюрин, 87), Аджоев (Прилепский, 62).

Предупреждения: Глушаков (5), Маркитесов (38), Шамов (56).