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Ремонт дороги на улице Н. Руднева в Туле: подрядчик устраняет недостатки
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ремонт дороги на улице Н. Руднева в Туле: подрядчик устраняет недостатки

Исполнитель переустанавливает бортовой камень и восстанавливает нарушенное благоустройство.

Ремонтные работы на улице Руднева должны были завершиться ещё 1 октября, о чём заявлял начальник городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин. Однако при приемке работ были выявлены существенные недостатки и нарушения технологического производства.

Сейчас подрядчик устраняет нарушения – переделывает участки литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве, занимается переустановкой бортового камня и восстановлением нарушенного благоустройства. 

Начальник отдела дорожного хозяйства Дмитрий Борисов отметил: несмотря на то, что подрядчик уже нарушил сроки производства работ, ускорение работ за счет снижения их качества не будет допущено. Кроме того, за нарушение сроков работ к подрядной организации будут применены строгие штрафные санкции. 

В рамках ремонта на ул. Н. Руднева произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен асфальт площадью 27 тысяч квадратных метров, отремонтировано 1474 погонных метров бортовых камней, 65 люков, восстановлено межрельсовое пространство, а также съезды и тротуары. На всё это потрачено более 50 млн рублей.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:31 +3
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