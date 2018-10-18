Ремонт дороги на улице Н. Руднева в Туле: подрядчик устраняет недостатки

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ремонтные работы на улице Руднева должны были завершиться ещё 1 октября, о чём заявлял начальник городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин. Однако при приемке работ были выявлены существенные недостатки и нарушения технологического производства.

Сейчас подрядчик устраняет нарушения – переделывает участки литого асфальтобетона на межрельсовом пространстве, занимается переустановкой бортового камня и восстановлением нарушенного благоустройства.

Начальник отдела дорожного хозяйства Дмитрий Борисов отметил: несмотря на то, что подрядчик уже нарушил сроки производства работ, ускорение работ за счет снижения их качества не будет допущено. Кроме того, за нарушение сроков работ к подрядной организации будут применены строгие штрафные санкции.

В рамках ремонта на ул. Н. Руднева произведено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен асфальт площадью 27 тысяч квадратных метров, отремонтировано 1474 погонных метров бортовых камней, 65 люков, восстановлено межрельсовое пространство, а также съезды и тротуары. На всё это потрачено более 50 млн рублей.