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Житель Алексина до смерти избил пьяного незнакомца

Житель Алексина до смерти избил пьяного незнакомца

Причиной трагедии стала словесная перепалка в подъезде.

В Алексине доказательства, собранные сотрудниками СУ СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора 36-летнему мужчине. Он обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, днём 22 апреля обвиняемый находился на лестничной площадке между первым и вторым этажом подъезда № 2 дома 12-А по улице Армейской. В это время по лестнице поднимался незнакомый ему мужчина – он был пьян.

Между ними произошел конфликт – обвиняемый нанес потерпевшему один удар по голове, от которого тот упал. После этого злоумышленник попытался задушить свою жертву, а затем избил незнакомца. В тот же день потерпевший скончался в своей квартире от полученных повреждений. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:13 +4
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Место
Тульская областьАлексин

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