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Алексей Крыгин обещал отремонтировать все дороги в Туле точно в срок

Алексей Крыгин обещал отремонтировать все дороги в Туле точно в срок

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы предупредил о перекрытии улиц и изменении движения общественного транспорта.

16 августа 2018 года на ул. Руднева в Туле Алексей Крыгин, зам. главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, рассказал о ремонте улицы Николая Руднева в Центральном округе Тулы.

Напомним, мы писали об ужасном состоянии дорожного полотна на этой улице в апреле. После нашей публикации администрация города провела аварийный ремонт и залатала огромные ямы.

Как признают сами чиновники, улица Руднева изношена на 80% и не видела ремонта с 2011 года. В июне 2018 года на улице начался капитальный ремонт. Кстати, ее ремонтируют по федеральной программе «Безопасные качественные дороги».

– Работы выполняет подрядная организация АО «Региондорстрой», — пояснил Алексей Крыгин. — Ремонт комплексный, будут отремонтированы дорожное покрытие, межрельсовое пространство, тротуары, которые сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии, заменены бортовые камни, на всем протяжении тротуара будет обеспечена доступность для маломобильных групп населения.

По словам Алексея Крыгина, сейчас работы находятся в активной стадии, демонтирована вся плитка на трамвайных путях, отфрезеровано дорожное полотно.

– 17 и 18 августа нам придется перекрывать движение на ул. Николая Руднева в связи с большим количеством люков — около 70, которые нужно поднимать. Эти работы должны проводиться в дневное время, — пояснил Крыгин. — 17 и 18 августа на ул. Н. Руднева будет запрещена остановка и стоянка транспорта. Ограничение движения 17 августа с 9.00 до 17.00 по ул. Н. Руднева на участке от ул. Агеева до ул. Циолковского, 18 августа с 9.00 до 17.00 — на участке от Циолковского до ул. Станиславского.

Иных ограничений движения пока не планируется, дорожные работы ведутся ночью, за что администрация приносит извинения жителям за неудобства.

На период производства работ 17 и 18 августа движение автобусов маршрута №55 (Ивановские Дачи — 12-й проезд Мясново) будет осуществляться по измененной схеме: ул. Шоссейная — Щекинское шоссе — пр. Ленина — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Демонстрации — ул. Дмитрия Ульянова — Красноармейский пр. — ул. Фрунзе — ул. Коминтерна — ул. Федора Смирнова — Павшинский Мост — ул. Чмутова.

– По программе «Безопасные и качественные дороги» работы проводятся подрядной организацией АО «Региондорстрой» на 14 объектах. Срок окончания выполнения работ — 1 октября 2018 года, — пояснил Алексей Крыгин.

Подрядчик ведет работы на 12 объектах. Два объекта — участок улицы Марата от Каракозова до Немцова и участок улицы Тимирязева от Л. Толстого до Михеева — достаточно простые, их выполнят после более сложных объектов.

На нескольких объектах работы завершены, а подрядчик получил свои кровные за ул. Скуратовскую, Чмутова и Ликбеза.

Приняты работы на Павшинском Мосту. На улице Мосина подрядчик устраняет недоработки.

Основные работы сейчас ведутся по ул. Вильямса, Ложевой, Руднева и трех объектах на Косой Горе.

– Нарушения сроков не будет. Все работы идут в графике, — заявил Алексей Крыгин. — Все объекты проходят трехуровневую приемку. Контроль осуществляется в процессе работ нашими специалистами и специалистами независимой экспертной организации по контракту. Так как проект «Безопасные качественные дороги» федеральный, у него есть еще и федеральный эксперт. Приемку дорог мы по традиции проводим с жителями города и депутатами гордумы.

Напомним, что Myslo также подключился к контролю за ремонтом дорог и пригласил всех неравнодушных туляков высказывать свои замечания.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 13:49 +3
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Алексей Крыгин
Место
улица Николая Руднева

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