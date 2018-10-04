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Алексей Крыгин не сдержал обещание: улицу Руднева в Туле не сделали к 1 октября

Алексей Крыгин не сдержал обещание: улицу Руднева в Туле не сделали к 1 октября

Когда ее доделают и примут, обсуждали на заседании рабочей группы в администрации Тулы 4 октября. А корреспонденты Myslo проверили все замечания в натуре.

Напомним, 4 апреля этого года по просьбам туляков мы сделали репортаж с улицы Н. Руднева.

Автомобилисты жаловались, что дорожное покрытие совсем разрушено и надо хотя бы как-то залатать огромные ямы, чтобы дождаться капремонта.

Алексей Дюмин

- Не доводите ситуацию до критической точки, а сами принимайте меры и приводите дороги в порядок в рамках текущего содержания, — требовал губернатор от глав муниципалитетов.

Это подействовало. И 6 апреля администрация города залатала ямы, пояснив, что «ремонтные работы по ул. Николая Руднева будут осуществляться в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия и покрытия межрельсового пространства».

14 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов и его зам, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, рассказали, когда и как отремонтируют улицу Николая Руднева в Центральном округе Тулы. Тогда Алексей Крыгин обещал закончить всё в 20-х числах октября. 

16 августа Алексей Крыгин в очередной раз рассказал о ремонте улицы Николая Руднева, но назвал уже другой срок окончания работ – 1 октября.

Алексей Крыгин

– Нарушения сроков не будет. Все работы идут в графике, — обещал тогда Алексей Крыгин.

Об этом же заявлял и Андрей Нагайцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, 28 сентября во время пресс-тура о ходе выполнения программы «Безопасные и комфортные дороги».

4 октября мы прошли тем же маршрутом по улице Руднева, что и 4 апреля.

И вот что заметили:

Асфальтовое покрытие в той части, что похожа на бульвар – идеальное.

А вот съезды к домам не сделаны.

В некоторых местах обычная автомашина с невысоким клиренсом не проедет.

Местами бордюрный камень уложен кое-как.

И создается впечатление, что дорогу не ремонтировали, а наоборот, разбирали на запчасти.

Тротуары выглядели вполне симпатично. И местные жители ими оказались очень довольны.

Переходы через улицу, так же как и съезды, пока не доделаны.

Большинство съездов – в лужах после дождя.

На перекрестке улиц Руднева и Академика Павлова работала бригада «Региондорстроя». Бригадир уверено заявил, что все съезды они успеют сделать к понедельнику, 8 октября. А задержались с работами, потому что объектов много набрали – на все не хватает ни рук, ни техники. Да с поставками материалов были задержки.

– Нас вот из Плавска перекинули – на усиление этого объекта, - честно признался один из рабочих.

Мужики отказались фотографироваться и представляться. То ли застеснялись, то ли побоялись за качество своей работы.

На перекрестке улиц Руднева и Станиславского пешеходный переход стал «недоступной средой». Впрочем, он и раньше был не сильно «доступным».

Именно на этом перекрестке мы нашли «пуп земли» – вот он, прямо в центре перекрестка. Надеемся, его как-то заделают, но торчать он, похоже, будет в любом случае.

Кстати, на этом перекрестке трамвайные пути не заделали в асфальт, а оставили в плитке. Так должно быть? Уточним, когда будут принимать объект.

С трудом, но мы нашли места, где в апреле были самые страшные ямы.

Было
Стало

Нет, не по обломанной веточке на кустике нашли мы эти места – по люкам!

Было
Стало

Почему их нельзя заделать аккуратно? Вопрос риторический. Но мы уточним эту информацию, когда будет приемка работ.

На перекрестке улиц Руднева и Агеева работала еще одна бригада подрядчика. Рабочие счищали «нашлепки» с покрытия.

А вот что пытался сделать экскаваторщик, непонятно.

Бригадир (он тоже отказался представиться) заверил нас, что недоделок тут – на два дня работы. И в понедельник все будет готово к приемке.

Один из представителей «Тулаавтодора» в неофициальной беседе рассказал, что решение – закатать рельсы в асфальт – не оптимальное решение с точки зрения качества. Трамвай продавливает рельсы, связка их с асфальтом выдержит от силы год. Оптимальный вариант – заделывать рельсы в бетон. Это дороже, но дорога будет стоять долго.

И тут хочется вспомнить слова губернатора Алексея Дюмина:

- Средства, выделенные на ремонт дорог, должны использоваться максимально эффективно!

4 октября в администрации состоялось заседание рабочей группы по ремонту дорог. Как пояснил Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, подрядчикам  – АО «Региондорстрой» – дали срок до 8 октября закрыть все работы по программе «Безопасные и комфортные работы». В том числе и по улице Руднева.

Представители подрядчика винили в задержке работ проектировщиков – мол, поздно дали проекты. Проектировщики «переводили стрелки» на администрацию – мол, поздно подготовили документацию для аукционов. А представители «Тулаавтодора» – предприятия, контролирующего качество дорожных работ – настаивали на новом сроке: середина октября, а спешка скажется на качестве. Да и погодные условия надо учитывать, дожди пошли.

На заседании рабочей группы было принято решение – пригласить на приемку работ не только депутатов Тульской гордумы и представителей ведомственного предприятия, но и СМИ и общественников. Мы обязательно выйдем на объект и вместе с экспертами проверим, устранил ли подрядчик все недоделки.  

P. S. Напомним, что улица Руднева была изношена на 80% и не видела ремонта с 2011 года. В июне 2018 года по федеральной программе «Безопасные качественные дороги» начался ее капремонт. Протяженность объекта ремонта – 2,2 км, цена ремонта – 60 млн. рублей.

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 19:46 +2
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