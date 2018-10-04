Алексей Крыгин не сдержал обещание: улицу Руднева в Туле не сделали к 1 октября
Когда ее доделают и примут, обсуждали на заседании рабочей группы в администрации Тулы 4 октября. А корреспонденты Myslo проверили все замечания в натуре.
Напомним, 4 апреля этого года по просьбам туляков мы сделали репортаж с улицы Н. Руднева.
Автомобилисты жаловались, что дорожное покрытие совсем разрушено и надо хотя бы как-то залатать огромные ямы, чтобы дождаться капремонта.
Алексей Дюмин
- Не доводите ситуацию до критической точки, а сами принимайте меры и приводите дороги в порядок в рамках текущего содержания, — требовал губернатор от глав муниципалитетов.
Это подействовало. И 6 апреля администрация города залатала ямы, пояснив, что «ремонтные работы по ул. Николая Руднева будут осуществляться в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия и покрытия межрельсового пространства».
14 июня глава администрации Тулы Евгений Авилов и его зам, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, рассказали, когда и как отремонтируют улицу Николая Руднева в Центральном округе Тулы. Тогда Алексей Крыгин обещал закончить всё в 20-х числах октября.
16 августа Алексей Крыгин в очередной раз рассказал о ремонте улицы Николая Руднева, но назвал уже другой срок окончания работ – 1 октября.
Алексей Крыгин
– Нарушения сроков не будет. Все работы идут в графике, — обещал тогда Алексей Крыгин.
Об этом же заявлял и Андрей Нагайцев, заместитель начальника управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, 28 сентября во время пресс-тура о ходе выполнения программы «Безопасные и комфортные дороги».
4 октября мы прошли тем же маршрутом по улице Руднева, что и 4 апреля.
И вот что заметили:
Асфальтовое покрытие в той части, что похожа на бульвар – идеальное.
А вот съезды к домам не сделаны.
В некоторых местах обычная автомашина с невысоким клиренсом не проедет.
Местами бордюрный камень уложен кое-как.
И создается впечатление, что дорогу не ремонтировали, а наоборот, разбирали на запчасти.
Тротуары выглядели вполне симпатично. И местные жители ими оказались очень довольны.
Переходы через улицу, так же как и съезды, пока не доделаны.
Большинство съездов – в лужах после дождя.
На перекрестке улиц Руднева и Академика Павлова работала бригада «Региондорстроя». Бригадир уверено заявил, что все съезды они успеют сделать к понедельнику, 8 октября. А задержались с работами, потому что объектов много набрали – на все не хватает ни рук, ни техники. Да с поставками материалов были задержки.
– Нас вот из Плавска перекинули – на усиление этого объекта, - честно признался один из рабочих.
Мужики отказались фотографироваться и представляться. То ли застеснялись, то ли побоялись за качество своей работы.
На перекрестке улиц Руднева и Станиславского пешеходный переход стал «недоступной средой». Впрочем, он и раньше был не сильно «доступным».
Именно на этом перекрестке мы нашли «пуп земли» – вот он, прямо в центре перекрестка. Надеемся, его как-то заделают, но торчать он, похоже, будет в любом случае.
Кстати, на этом перекрестке трамвайные пути не заделали в асфальт, а оставили в плитке. Так должно быть? Уточним, когда будут принимать объект.
С трудом, но мы нашли места, где в апреле были самые страшные ямы.
Было
Стало
Нет, не по обломанной веточке на кустике нашли мы эти места – по люкам!
Было
Стало
Почему их нельзя заделать аккуратно? Вопрос риторический. Но мы уточним эту информацию, когда будет приемка работ.
На перекрестке улиц Руднева и Агеева работала еще одна бригада подрядчика. Рабочие счищали «нашлепки» с покрытия.
А вот что пытался сделать экскаваторщик, непонятно.
Бригадир (он тоже отказался представиться) заверил нас, что недоделок тут – на два дня работы. И в понедельник все будет готово к приемке.
Один из представителей «Тулаавтодора» в неофициальной беседе рассказал, что решение – закатать рельсы в асфальт – не оптимальное решение с точки зрения качества. Трамвай продавливает рельсы, связка их с асфальтом выдержит от силы год. Оптимальный вариант – заделывать рельсы в бетон. Это дороже, но дорога будет стоять долго.
И тут хочется вспомнить слова губернатора Алексея Дюмина:
- Средства, выделенные на ремонт дорог, должны использоваться максимально эффективно!
4 октября в администрации состоялось заседание рабочей группы по ремонту дорог. Как пояснил Ярослав Муравский, член Общественной палаты Тульской области, подрядчикам – АО «Региондорстрой» – дали срок до 8 октября закрыть все работы по программе «Безопасные и комфортные работы». В том числе и по улице Руднева.
Представители подрядчика винили в задержке работ проектировщиков – мол, поздно дали проекты. Проектировщики «переводили стрелки» на администрацию – мол, поздно подготовили документацию для аукционов. А представители «Тулаавтодора» – предприятия, контролирующего качество дорожных работ – настаивали на новом сроке: середина октября, а спешка скажется на качестве. Да и погодные условия надо учитывать, дожди пошли.
На заседании рабочей группы было принято решение – пригласить на приемку работ не только депутатов Тульской гордумы и представителей ведомственного предприятия, но и СМИ и общественников. Мы обязательно выйдем на объект и вместе с экспертами проверим, устранил ли подрядчик все недоделки.
P. S. Напомним, что улица Руднева была изношена на 80% и не видела ремонта с 2011 года. В июне 2018 года по федеральной программе «Безопасные качественные дороги» начался ее капремонт. Протяженность объекта ремонта – 2,2 км, цена ремонта – 60 млн. рублей.