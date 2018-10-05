Администрация Тулы по поводу ремонта улицы Руднева: выявлен ряд недостатков

На публикацию «Алексей Крыгин не сдержал обещание: улицу Руднева в Туле не сделали к 1 октября» из администрации Тулы поступил официальный ответ:

«Считаем необходимым разъяснить ситуацию.

Тротуар и дорога по ул. Н. Руднева были выполнены в рамках муниципального контракта по программе «Безопасные и качественные дороги». Источник финансирования – федеральный бюджет. Контракт на выполнение работ был заключен в апреле текущего года. Срок выполнения работ по контракту – 1 октября. Подрядная организация АО «Региондорстрой» несет ответственность за соблюдение сроков выполнения ремонтных работ. Срок гарантии на ремонт по ул. Н. Руднева – 4 года.

1 октября подрядчик отчитался о выполнении работ на этом объекте. Однако при осмотре заказчиком – управлением по транспорту и дорожному хозяйству – был выявлен ряд недостатков: ненормативные примыкания и съезды с основной дороги, в том числе с трамвайных путей, а также не восстановленное нарушенное благоустройство прилегающей территории. Такие же замечания приводятся и в статье. Отметим, что эти замечания ранее направлены управлением по транспорту и дорожному хозяйству подрядчику в рамках претензионной работы.

8 октября подрядчик предъявит заказчику объект к повторной приемке. При условии исправления замечаний будет собрана приемочная комиссия с участием депутатов Тульской городской Думы, специалистов управления по транспорту, территориального округа, жителей. Также мы пригласим представителей СМИ Тулы. О дате приемки сообщим дополнительно».