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В ночь на 20 октября в тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд

В ночь на 20 октября в тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд

Будьте внимательны.

19 октября с 21.00 по 20 октября до 6.00 на ул. Столетова в районе железнодорожного переезда будет ограничено движение всех видов транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения ремонтно-путевых работ на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье — Присады».

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме:


м-та

Наименование маршрута

время

Схема движения

24

Малые Гончары — ПАО «Тулачермет» (верхние проходные)

с 21:00 до 06:00

ул. Пузакова — ул. Октябрьская — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»

28

пос. Косая Гора — ПАО «Тулачермет»

с 21:00 до 06:00

ул. Лесная — ул. Дронова — ул. Комсомольская — ул. Максима Горького — ул. Демешковская — Орловское шоссе — Щекинское шоссе — пр-т Ленина — ул. Советская — ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская — ул. Ложевая) — ул. Кирова — ул. Кутузова — ул. Чаплыгина — ул. Металлургов- ст. «Металлург»
4 пос. Михалково — ПАО «Тулачермет» с 21:00 до 06:00 ул. Колхозная — 1ый Лихвинский пр-д. — Китаевский пр-д — ул. Путейская — Красноармейский пр-т — ул. Советская — ул. Пролетарская — ул. Ложевая — ул. Металлургов — 5-й проезд Гастелло -ул.Кутузова — ул. Чаплыгина -ул. Металлургов- ст. «Металлург»
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 +1
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