В ночь на 20 октября в тульском Криволучье закроют на ремонт железнодорожный переезд

19 октября с 21.00 по 20 октября до 6.00 на ул. Столетова в районе железнодорожного переезда будет ограничено движение всех видов транспорта. Это необходимо для обеспечения безопасности во время проведения ремонтно-путевых работ на переезде 305 км пк 6 перегона «Криволучье — Присады».

Движение автобусов будет осуществляться по измененной схеме: