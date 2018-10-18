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Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Комарках

Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Комарках

В следующем году, после заключения муниципального контракта, на автобусном маршруте № 21 сделают дополнительные рейсы.

Администрация Тулы отреагировала на просьбу жителей поселка Комарки решить проблему отсутствия общественного транспорта в вечернее время:

«Автобусный маршрут № 21А «д. Комарки – Площадка» обслуживается транспортной компанией МКП «Тулгорэлектротранс» на основании заключенного договора с предоставлением субсидий из городского бюджета. Срок действия договора истекает 31 декабря текущего года.

Учитывая мнение жителей населенного пункта, в августе текущего года при формировании объемов услуг на следующий год была предусмотрена организация по маршруту № 21А дополнительных рейсов в вечернее время с заездом до д. Комарки после 19.00.

В настоящее время подготавливается документация для проведения торгов на выполнение перевозок автобусами по регулируемому тарифу. По итогам проведенных торгов с победителем будет заключен муниципальный контракт на выполнение перевозок с 1 января 2019 года».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:14 +2
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