В пятницу в Пролетарском районе Тулы отключат воду

В пятницу, 19 октября, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

ул. Серова, д. 1, 3,

ул. Глинки, д. 1, 2, 6, 7,

ул. Кирова д. 135, 162-А, 178-А, 151, 151-А, 149-А, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180.

ул. Марата д. 2, 180, 178, 176, 174, 172, 170, 168, 166, 164, 57.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Кирова д. 166. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.