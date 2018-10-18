новости
новости
Регистрация
В пятницу в Пролетарском районе Тулы отключат воду

В пятницу в Пролетарском районе Тулы отключат воду

О проведении плановых работ предупреждает «Тулагорводоканал».

В пятницу, 19 октября, с 10.00 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам:

  • ул. Серова, д. 1, 3,
  • ул. Глинки, д. 1, 2, 6, 7,
  • ул. Кирова д. 135, 162-А, 178-А, 151, 151-А, 149-А, 149, 147, 145, 143, 141, 139, 137, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180.
  • ул. Марата д. 2, 180, 178, 176, 174, 172, 170, 168, 166, 164, 57.

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ по адресу: ул. Кирова д. 166. После их окончания возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
отключат водуотключение водыТулагорводоканалплановые работыремонт водопровода
Место
ТулаПролетарский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На каких улицах Тулы 19 октября не будет электричества
На каких улицах Тулы 19 октября не будет электричества
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Комарках
Администрация Тулы прокомментировала ситуацию с транспортом в Комарках
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.