В Ефремове сгорел гараж с «Ауди» внутри

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

С огнём боролись семь человек и две единицы техники.

В 17.03 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража на улице Горького в Ефремове. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета, которые приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 17.09.

Никто не пострадал. Гараж и автомобиль Audi A6 выгорели полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.