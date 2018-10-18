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В Ефремове сгорел гараж с «Ауди» внутри
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Ефремове сгорел гараж с «Ауди» внутри

С огнём боролись семь человек и две единицы техники.

В 17.03 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании гаража на улице Горького в Ефремове. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета, которые приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен в 17.09.

Никто не пострадал. Гараж и автомобиль Audi A6 выгорели полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:38 +2
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