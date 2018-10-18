Жители тульских Комарок: Из-за отсутствия автобуса мы ходим пешком через «наркоманский» лес

Жители обращались в транспортную компанию с просьбой продлить время работы автобуса до восьми часов вечера, но им отказывают. Не выгодно!

В редакцию Myslo обратилась жительница поселка Комарки Мария Щербатых с просьбой привлечь внимание к проблеме отсутствия общественного транспорта в вечернее время.

– В прошлом году съехала воинская часть, что была у нас за забором, общежитие заброшено, в нем стали собираться наркоманы, – рассказывает Мария. – Вчера у нас наркоконтроль прочесывал территорию: лес полон «закладок». А мы по этому лесу ходим пешком, так как наш автобус ездит не по расписанию, «глотает» рейсы. Одному из жителей недавно пробили голову, когда он возвращался с работы вечером, другому подожгли машину и сняли колеса... Вызывали полицию, они задержали несколько человек в 10 метрах от жилого дома.

Мы сидим дома и боимся выйти!

Из-за отсутствия транспорта подростки и рабочие ходят пешком через этот лес. Много раз мы обращались в транспортную компанию, чтобы автобус ходил хотя бы до восьми вечера, но нам отказывают: якобы, это не выгодно. А как нам жить? Чего ждут власти? Убийств, насилия?

Мария ответила, что до их поселка доезжает автобус №21, но вечером он после семи уже не приезжает в Комарки.

– А люди-то работают и во вторую смену – до семи, девяти часов вечера. И домой возвращаются пешком через лес. Наши дети ходят на секции, в кружки, на продленку, им также приходится возвращаться через лес, полный наркоманов, – добавляет девушка.

Отметим, именно из-за этой проблемы в прошлом году тулячка Галина Борисова отказалась переезжать в квартиру в Комарках из аварийного дома на ул. Карла Маркса. Транспортный вопрос был одним из основных. Но администрация Тулы пошла женщине навстречу и предложила ей квартиру в другом микрорайоне. Проблема же с транспортом в Комарках осталась нерешенной.