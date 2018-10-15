новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 16 октября: облачно, без осадков, до +18 градусов
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 16 октября: облачно, без осадков, до +18 градусов

Синоптики обещают утром небольшой туман и умеренный ветер.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится небольшая облачность, осадков не предвидится. Местами утром возможен туман.

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от 13 до 18. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
погода в ТулеПогодапогода в Тульской областипрогноз погоды
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские библиотеки бесплатно раздают книги и журналы
Тульские библиотеки бесплатно раздают книги и журналы
В минувшие выходные 53 туляка сели за руль в нетрезвом состоянии
В минувшие выходные 53 туляка сели за руль в нетрезвом состоянии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.