Погода в Туле 16 октября: облачно, без осадков, до +18 градусов

Фото Алексея Пирязева

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе сохранится небольшая облачность, осадков не предвидится. Местами утром возможен туман.

Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от 13 до 18. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.