В минувшие выходные 53 туляка сели за руль в нетрезвом состоянии

В ходе профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 12 по 14 октября сотрудники тульского УГИБДД задержали 53 нетрезвых водителя. Из них 25 привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 23 – за отказ от медицинского освидетельствования.

Ещё пятеро задержанных ранее привлекались к ответственности за подобное нарушение и теперь им грозит уголовное наказание. По всем фактам были составлены административные материалы. После их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также в качестве уголовного наказания предусмотрены исправительные работы и лишение свободы сроком до двух лет.