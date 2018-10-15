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В минувшие выходные 53 туляка сели за руль в нетрезвом состоянии

В минувшие выходные 53 туляка сели за руль в нетрезвом состоянии

Пятеро нарушителей ранее привлекались к ответственности за пьяную езду.

В ходе профилактических мероприятий и надзорной деятельности с 12 по 14 октября сотрудники тульского УГИБДД задержали 53 нетрезвых водителя. Из них 25 привлечены к административной ответственности за пьяную езду, 23 – за отказ от медицинского освидетельствования.

Ещё пятеро задержанных ранее привлекались к ответственности за подобное нарушение и теперь им грозит уголовное наказание. По всем фактам были составлены административные материалы. После их рассмотрения суды вынесут решения о мере наказания для каждого из водителей.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также в качестве уголовного наказания предусмотрены исправительные работы и лишение свободы сроком до двух лет.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:25 +1
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