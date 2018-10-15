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Тульские библиотеки бесплатно раздают книги и журналы

Тульские библиотеки бесплатно раздают книги и журналы

Цель акции – подарить вторую жизнь изданиям, списанным из библиотечных фондов.

Списанные книги – это не только морально устаревшие тома, но и слегка потерявшие товарный вид, а также издания, которые редко запрашивают читатели или которых слишком много в библиотеке.

За первые две недели акции более 400 экземпляров книг и журналов обрели новый дом: естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная, медицинская, общественно-политическая, художественная литература, издания по культуре и искусству.

Ознакомиться со списками книг и журналов, предлагаемых к бесплатной раздаче тулякам, можно на сайте или непосредственно в библиотеках. Понравившуюся книгу можно забронировать. В акции принимают участие:

  • Центральная городская библиотека имени Л. Н. Толстого (ул. Болдина, 149/10, 35-34-38),
  • Библиотека № 4 (ул. Металлургов, 34, 45-52-02),
  • Библиотека № 6 (ул. Серебровская, 26, 55-99-11),
  • Детская библиотека № 11 (ул. Кауля, 47/1, 21-51-50),
  • Модельная библиотека № 14 (ул. Металлургов, 2А, 40-70-00),
  • Библиотека № 15 (ул. М. Жукова, 8Б, 39-51-53),
  • Библиотека № 18 (Скуратовский м-н, 1, 31-33-46),
  • Библиотека № 20 имени А. С. Пушкина (ул. М. Горького, 20, 34-12-64).

Подробности акции можно узнать у её координатора Галины Казариной по телефону: 35-33-19.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:10 +3
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