12 октября в Туле ограничат продажу алкоголя

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Это связано с проведением матча молодежных сборных России и Македонии.

12 октября в 19.00 в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч между молодежными сборными России и Македонии.

В соответствии с Законом Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области», в день проведения матча на расстоянии 1 км от входа на Центральный стадион Тулы будет запрещена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху).

Ограничения будут действовать с 16.00 до 22.00.