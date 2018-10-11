Туляки смогут пройти бесплатную экспресс-проверку свертываемости крови

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13 октября – Всемирный день тромбоза. В этот день в Туле пройдет социальная акция, в рамках которой жители города смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО).

Пройти экспресс-диагностику можно будет с 10.00 до 15.00 в ГУЗ «Городская больница №13 г. Тулы» по адресу: Веневское шоссе, 1.

МНО (международное нормализованное отношение) — жизненно важный показатель свертываемости крови. В первую очередь этот анализ нужен тем, кто регулярно принимает непрямые антикоагулянты (препараты, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов).

Медики отмечают, что неправильно подобранная доза антикоагулянта может привести к тяжелым последствиям. При слишком высокой дозе увеличивается риск кровотечения, а при недостаточной — риск образования тромбов. Поэтому одновременно с приемом лекарственного препарата нужно постоянно проверять МНО.