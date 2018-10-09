Фото из архива Myslo.
Туляков приглашают на закрытие мотосезона
Мероприятия начнутся возле мемориала «Защитникам неба Отечества» и продолжатся на площади Ленина.
13 октября в Туле состоится закрытие общегородского мотосезона. Мероприятия начнутся с мотопробега: сбор колонны байкеров в 13.30 возле мемориала «Защитникам неба Отечества». Старт мотопробега в 14.23.
Он завершится на площади Ленина, где гостей праздника ждет насыщенная программа:
- соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана»;
- показательные выступления тульских спортсменов стантрайдинга;
- выступление ведущих рок-коллективов и исполнителей города.
Как сообщают в пресс-службе городской администрации, всех гостей праздника угостят горячим чаем и солдатской кашей.
Мероприятие пройдет при поддержке клуба «Ночные волки».
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