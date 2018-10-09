Туляков приглашают на закрытие мотосезона

Фото из архива Myslo.

Мероприятия начнутся возле мемориала «Защитникам неба Отечества» и продолжатся на площади Ленина.

13 октября в Туле состоится закрытие общегородского мотосезона. Мероприятия начнутся с мотопробега: сбор колонны байкеров в 13.30 возле мемориала «Защитникам неба Отечества». Старт мотопробега в 14.23.

Он завершится на площади Ленина, где гостей праздника ждет насыщенная программа:

соревнования по технике управления мотоциклом «джимхана»;

показательные выступления тульских спортсменов стантрайдинга;

выступление ведущих рок-коллективов и исполнителей города.

Как сообщают в пресс-службе городской администрации, всех гостей праздника угостят горячим чаем и солдатской кашей.

Мероприятие пройдет при поддержке клуба «Ночные волки».