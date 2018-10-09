В Туле Lifan протаранил отечественную «четверку»

Фото Дениса Четвергова.

Авария произошла на пересечении улиц Немцова и Шухова.

9 октября около 8.30 в Туле на пересечении улиц Немцова и Шухова произошло ДТП — автомобиль Lifan протаранил ВАЗ-2104.

Как сообщают очевидцы, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в отечественную «четверку» и выдвинул ВАЗ на обочину. На автомобиле Lifan на заднем стекле был знак «Начинающий водитель».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Из-за аварии оказалась перекрыта полоса, собралась серьезная пробка.