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В Туле Lifan протаранил отечественную «четверку»
Фото Дениса Четвергова.

В Туле Lifan протаранил отечественную «четверку»

Авария произошла на пересечении улиц Немцова и Шухова.

9 октября около 8.30 в Туле на пересечении улиц Немцова и Шухова произошло ДТП — автомобиль Lifan протаранил ВАЗ-2104.

Как сообщают очевидцы, водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу, врезался в отечественную «четверку» и выдвинул ВАЗ на обочину. На автомобиле Lifan на заднем стекле был знак «Начинающий водитель».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. Из-за аварии оказалась перекрыта полоса, собралась серьезная пробка.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:41 0
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