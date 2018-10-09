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В Плавске «Мерседес» сбил двух пешеходов
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Плавске «Мерседес» сбил двух пешеходов

По предварительным данным, они переходили дорогу по пешеходному переходу.

8 октября в 20.00 в Плавске (247-й километр автодороги М-2 «Крым») 26-летний водитель автомобиля «Мерседес» сбил двух пешеходов. По предварительной информации, 14-летняя девочка и 18-летний молодой человек переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП оба пешехода получили различные травмы. После оказанной медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:33 0
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