В Плавске «Мерседес» сбил двух пешеходов

Фото УГИБДД по Тульской области.

По предварительным данным, они переходили дорогу по пешеходному переходу.

8 октября в 20.00 в Плавске (247-й километр автодороги М-2 «Крым») 26-летний водитель автомобиля «Мерседес» сбил двух пешеходов. По предварительной информации, 14-летняя девочка и 18-летний молодой человек переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В результате ДТП оба пешехода получили различные травмы. После оказанной медицинской помощи пострадавших отпустили домой.