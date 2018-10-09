13 октября в Туле из-за закрытия мотосезона ограничат остановку транспорта

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

В связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию мотосезона, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия, 13 октября с 00.00 до 19.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.