Виновники аварий в России чаще всего ездят на Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ

ДТП в Плавском районе, 26 сентября 2018 года.

Виновники аварий в России чаще всего ездят на автомобилях Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. К таким результатам пришли аналитики Института риска «АльфаСтрахование», изучив более 180 тысяч страховых случаев по ОСАГО за несколько лет.

Согласно этим данным, женщины-виновницы чаще всего попадают в аварии, управляя автомобилями Lada (14,53% от всех «женских» ДТП), Toyota (9,7%), Hyundai (8,34%), KIA (7,17%) и Nissan (6,68%). Также в топ-10 оказались Volkswagen (4,78%), Renault (4,5%), Chevrolet (4,07%), Ford (4,06%) и Mitsubishi (3,02%).

Мужчины-виновники ДТП также «предпочитают» Lada (23,71% от «мужских» ДТП) и Toyota (6,92%). Третье место различается: мужчины часто попадают в ДТП, находясь за рулем ГАЗ (5,98%).

Также в топ-5 у мужчин-виновников аварий оказались автомобили Hyundai (5,42%) и Renault (5,05%). На шестом месте находится KIA (4,26%), на седьмом — Nissan (4,14%). Восьмое место занимает Volkswagen (3,71%), девятое — Chevrolet (3,56%), десятое принадлежит Ford (3,35%).

По подсчетам аналитиков, женщины виноваты лишь в каждом пятом ДТП или в 20% случаев. Чаще всего виновниками аварий становятся мужчины со стажем шесть-десять лет и женщины со стажем до пяти лет. По их вине происходит 13,5% и 5,9% страховых случаев.