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Виновники аварий в России чаще всего ездят на Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ
ДТП в Плавском районе, 26 сентября 2018 года.

Виновники аварий в России чаще всего ездят на Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ

К такому выводу пришли аналитики.

Виновники аварий в России чаще всего ездят на автомобилях Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. К таким результатам пришли аналитики Института риска «АльфаСтрахование», изучив более 180 тысяч страховых случаев по ОСАГО за несколько лет.

Согласно этим данным, женщины-виновницы чаще всего попадают в аварии, управляя автомобилями Lada (14,53% от всех «женских» ДТП), Toyota (9,7%), Hyundai (8,34%), KIA (7,17%) и Nissan (6,68%). Также в топ-10 оказались Volkswagen (4,78%), Renault (4,5%), Chevrolet (4,07%), Ford (4,06%) и Mitsubishi (3,02%).

Мужчины-виновники ДТП также «предпочитают» Lada (23,71% от «мужских» ДТП) и Toyota (6,92%). Третье место различается: мужчины часто попадают в ДТП, находясь за рулем ГАЗ (5,98%).

Также в топ-5 у мужчин-виновников аварий оказались автомобили Hyundai (5,42%) и Renault (5,05%). На шестом месте находится KIA (4,26%), на седьмом — Nissan (4,14%). Восьмое место занимает Volkswagen (3,71%), девятое — Chevrolet (3,56%), десятое принадлежит Ford (3,35%).

По подсчетам аналитиков, женщины виноваты лишь в каждом пятом ДТП или в 20% случаев. Чаще всего виновниками аварий становятся мужчины со стажем шесть-десять лет и женщины со стажем до пяти лет. По их вине происходит 13,5% и 5,9% страховых случаев.

 

Мужчины

Женщины

Марка авто

Кол-во случаев,
%

Марка авто

Кол-во
случаев, %

1

LADA

23,71

LADA

14,53

2

TOYOTA

6,92

TOYOTA

9,70

3

ГАЗ

5,98

HYUNDAI

8,34

4

HYUNDAI

5,42

KIA

7,17

5

RENAULT

5,05

NISSAN

6,68

6

KIA

4,26

VOLKSWAGEN

4,78

7

NISSAN

4,14

RENAULT

4,50

8

VOLKSWAGEN

3,71

CHEVROLET

4,07

9

CHEVROLET

3,56

FORD

4,06

10

FORD

3,35

MITSUBISHI

3,02

11

MITSUBISHI

2,39

OPEL

2,93

12

DAEWOO

2,19

MAZDA

2,84

13

MERCEDES-BENZ

1,85

DAEWOO

2,48

14

SKODA

1,76

HONDA

2,23

15

OPEL

1,45

MERCEDES-BENZ

2,22

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:13 +2
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