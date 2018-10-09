Виновники аварий в России чаще всего ездят на Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ
К такому выводу пришли аналитики.
Виновники аварий в России чаще всего ездят на автомобилях Lada, Toyota, Hyundai и ГАЗ. К таким результатам пришли аналитики Института риска «АльфаСтрахование», изучив более 180 тысяч страховых случаев по ОСАГО за несколько лет.
Согласно этим данным, женщины-виновницы чаще всего попадают в аварии, управляя автомобилями Lada (14,53% от всех «женских» ДТП), Toyota (9,7%), Hyundai (8,34%), KIA (7,17%) и Nissan (6,68%). Также в топ-10 оказались Volkswagen (4,78%), Renault (4,5%), Chevrolet (4,07%), Ford (4,06%) и Mitsubishi (3,02%).
Мужчины-виновники ДТП также «предпочитают» Lada (23,71% от «мужских» ДТП) и Toyota (6,92%). Третье место различается: мужчины часто попадают в ДТП, находясь за рулем ГАЗ (5,98%).
Также в топ-5 у мужчин-виновников аварий оказались автомобили Hyundai (5,42%) и Renault (5,05%). На шестом месте находится KIA (4,26%), на седьмом — Nissan (4,14%). Восьмое место занимает Volkswagen (3,71%), девятое — Chevrolet (3,56%), десятое принадлежит Ford (3,35%).
По подсчетам аналитиков, женщины виноваты лишь в каждом пятом ДТП или в 20% случаев. Чаще всего виновниками аварий становятся мужчины со стажем шесть-десять лет и женщины со стажем до пяти лет. По их вине происходит 13,5% и 5,9% страховых случаев.
|
Мужчины
|
Женщины
|
№
|
Марка авто
|
Кол-во случаев,
|
Марка авто
|
Кол-во
|
1
|
LADA
|
23,71
|
LADA
|
14,53
|
2
|
TOYOTA
|
6,92
|
TOYOTA
|
9,70
|
3
|
ГАЗ
|
5,98
|
HYUNDAI
|
8,34
|
4
|
HYUNDAI
|
5,42
|
KIA
|
7,17
|
5
|
RENAULT
|
5,05
|
NISSAN
|
6,68
|
6
|
KIA
|
4,26
|
VOLKSWAGEN
|
4,78
|
7
|
NISSAN
|
4,14
|
RENAULT
|
4,50
|
8
|
VOLKSWAGEN
|
3,71
|
CHEVROLET
|
4,07
|
9
|
CHEVROLET
|
3,56
|
FORD
|
4,06
|
10
|
FORD
|
3,35
|
MITSUBISHI
|
3,02
|
11
|
MITSUBISHI
|
2,39
|
OPEL
|
2,93
|
12
|
DAEWOO
|
2,19
|
MAZDA
|
2,84
|
13
|
MERCEDES-BENZ
|
1,85
|
DAEWOO
|
2,48
|
14
|
SKODA
|
1,76
|
HONDA
|
2,23
|
15
|
OPEL
|
1,45
|
MERCEDES-BENZ
|
2,22